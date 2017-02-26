Армяне пытались получить контроль над стратегической автодорогой

"Армянская сторона проводит целенаправленные провокации с целью взять реванш за потерю год назад стратегических высот вокруг села Талыш и высоты Леле Тепе на юге."

Как передает islam.az со ссылкой на "Кавказский узел", об этом заявил военный эксперт, преподаватель военной академии ВС Азербайджана полковник Хатаи Бахышов.

По его словам, армянская сторона обостряет ситуацию на фронте для взятия реванша за поражения в прошлом году.

"Они пытались вернуть эти позиции, но не получилось. Поэтому в этот раз они сменили направление удара и попытались прорваться в ходжавенд-физулинском направлении (юго-восток Карабаха), захватить здесь выгодные позиции, получить контроль над стратегической автодорогой, соединяющей Бейляганский и Агджебединский районы с Агдамским, Тертерским и Бардинским. Это затруднило бы ведение перегруппировок войск и передвижения гражданского населения. Однако наступление противника было пресечено", - заявил Бахышов.