Минобороны: Тела погибших военнослужащих эвакуированы с поля боя

Тела военнослужащих, которые погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля, с участием международных посредников эвакуированы с поля боя.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмаил оглу, Назаров Шахлар Яшар оглу, Гашимли Турал Абдул оглу, Гадимов Зульфи Рагим оглу и Джафаров Закир Назим оглу погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля.