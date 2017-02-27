Опрос: Президента США поддерживает рекордно низкое число американцев

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США в среднем одобряют 42% американцев, что является рекордно низким показателем для главы государства, недавно вступившего в должность.

Как сообщает islam.az со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно последнему опросу телеканала NBC News и Wall Street Journal, Дональда Трампа не поддерживает 48% американцев.

В то же время, позитивно его деятельность оценили 44%.

При этом 32% считают, что Трамп и вовсе не справляется со своими обязанностями. Опрос проводился с 18 по 22 февраля.

Кроме того, согласно опросу Gallup, средний рейтинг Трампа за 4 недели пребывания на посту президента составил 42%, что является рекордно низким для недавно вступившего в должность президента.