Генсек ООН призвал возобновить переговоры по Нагорному Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен обострением ситуации в зоне карабахского конфликта, а также призывает противоборствующие стороны соблюдать режим прекращения огня и без промедления возобновить предметные переговоры.

Как передает islam.az, об этом заявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН в полной мере поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, нацеленные на "снижение опасного уровня напряженности и предотвращение дальнейшей эскалации ситуации", сказал С.Дюжаррик.