Читатель спрашивает: Верны ли действия женщин, которые вознамерившись, проходят под минбаром в мечети, завязывают платок на алям, расположенный рядом с минбаром?

Минбар – одно из самых благословенных мест мечети. Это место для проповеди, которое сохранилось от непорочных. Именно с этого места великие ученые читают проповеди, призывают людей к Аллаху. Алям же считается символом знаменоносца в Кербеле Его Светлости Аббаса (а). Но это вовсе не означает, что следует допускать предрассудки в связи с минбаром и алямом. Проходить под минбаром (иногда даже на четвереньках), завязывать черные платки к нему или к аляму – проявление предрассудков. Все это никак не связано с религией. Особенно недопустимо, когда женщины входят в мечеть и проползают под минбаром в присутствии мужчин.