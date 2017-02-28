Минобороны распространило информацию о текущей ситуации на фронте

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы (всего 68 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 145 раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района и в селах Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Шыхлар Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.