ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Со дня Ходжалинской трагедии прошло 25 лет Со дня Ходжалинской трагедии прошло 25 лет
Американцы все еще ставят на курдов Американцы все еще ставят на курдов
Операция СГБ: За шпионаж задержаны двое граждан Азербайджана Операция СГБ: За шпионаж задержаны двое граждан Азербайджана
ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков
Возможно ли после смерти человека переселение его души в другое тело, и повторный возврат в эту жизнь? Возможно ли после смерти человека переселение его души в другое тело, и повторный возврат в эту жизнь?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Фев.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Новости » Новости по стране

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси" ("Вторник огня").

"Oд чершенбеси" это второй после "су чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз. Огонь в мышлении и сознании тюрков живет как символ святости, эта символичность огня дошла и до наших дней. Значение "од чершенбеси" заключается в том, что огонь, считаясь священным, оберегает людей от зла, очищает его, дает веру в торжество добра.

В "од чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. По народному поверью, таким образом, человек избавляется от всех невзгод и неприятностей. Как и в другие вторники, в "од чершенбеси" должны разжигаться очаги и на них готовится угощения. Еще с древнейших времен люди бережно относились к огню и охраняли его. А разжигание костра в крепости всегда означало какое-то событие. Это ярко прослеживается и в дастане "Деде Горгуд".

Есть множество пословиц и поговорок, связанных с огнем. По поверьям, когда приближаешься к очагу, то надо поздороваться с ним. Если огонь будет гореть с копотью, то приедет гость издалека. Если дрова в очаге горят с треском, то значит кто-то говорит о тебе.

Огонь - основной мотив во время празднования всех вторников, предшествующих празднику Новруз.


Опубликовано:28 Февраль, 2017  12:17, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
28 Февраль, 2017
Раненый в результате вражеской провокации азербайджанский солдат стал шехидом
28 Февраль, 2017
Минобороны распространило информацию о текущей ситуации на фронте
27 Февраль, 2017
Минобороны: Тела погибших военнослужащих эвакуированы с поля боя
27 Февраль, 2017
Министерство обороны Азербайджана назвало имена погибших военнослужащих
25 Февраль, 2017
Минобороны Азербайджана: Враг попытался проникнуть на наши позиции, мы понесли потери

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
28 Февраль, 2017

В Афганистане при нападении боевиков погибли более десяти полицейских
28 Февраль, 2017

В Мосуле под контролем ИГ находятся сотни тысяч мирных жителей
28 Февраль, 2017

Раненый в результате вражеской провокации азербайджанский солдат стал шехидом

28 Февраль, 2017
Трамп обвинил Обаму и его команду в организации протестов
28 Февраль, 2017

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"
28 Февраль, 2017

Минобороны распространило информацию о текущей ситуации на фронте
28 Февраль, 2017

Верны ли действия женщин, которые вознамерившись, проходят под минбаром в мечети? Ислам в вопросах
28 Февраль, 2017

Трамп увеличит на $54 млрд. расходы США на оборону
28 Февраль, 2017
Генсек ООН призвал возобновить переговоры по Нагорному Карабаху
27 Февраль, 2017

Опрос: Президента США поддерживает рекордно низкое число американцев
27 Февраль, 2017

Минобороны: Тела погибших военнослужащих эвакуированы с поля боя
27 Февраль, 2017

Армяне пытались получить контроль над стратегической автодорогой - эксперт
27 Февраль, 2017
Cирийские войска ведут бои с террористами ИГ в 5 км от Пальмиры
27 Февраль, 2017
Иран испытал новейшую крылатую ракету на учениях в Индийском океане
27 Февраль, 2017

В России задержан сторонник ИГ, готовивший теракт против правоохранителей
27 Февраль, 2017

Прозрение под дождем: "Выгляжу, как дурак!" Притча
27 Февраль, 2017

Турецкая армия прошла на 90 километров вглубь Сирии
27 Февраль, 2017

Как имам Али (а) не почувствовал, как из его ноги вытаскивают стрелу, но во время намаза увидел нищего и подарил ему перстень? Ислам в вопросах
27 Февраль, 2017
Министерство обороны Азербайджана назвало имена погибших военнослужащих
27 Февраль, 2017
С начала суток в зоне АТО погиб один военный, еще один ранен - штаб
27 Февраль, 2017
Иракские войска освободили два района на западе Мосула
26 Февраль, 2017

Со дня Ходжалинской трагедии прошло 25 лет
25 Февраль, 2017

Американцы все еще ставят на курдов Точка зрения
25 Февраль, 2017

Трамп: "ИГИЛ будет стерто с лица земли"
25 Февраль, 2017

Эрдоган: «Я одобрю возвращение смертной казни»
25 Февраль, 2017
Ирак начал первые авиационные рейды против ИГИЛ в Сирии
25 Февраль, 2017
В США неизвестные подожгли мечеть
25 Февраль, 2017
Белый дом не допустил на брифинг ряд ведущих СМИ
25 Февраль, 2017
В Ярдымлинском районе сгорела мечеть
25 Февраль, 2017

Имеет ли право человек нарушать пост восполнения пропущенного поста? Ислам в вопросах
25 Февраль, 2017

Минобороны Азербайджана: Враг попытался проникнуть на наши позиции, мы понесли потери
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com