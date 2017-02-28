В Мосуле под контролем ИГ находятся сотни тысяч мирных жителей

Старший исследователь департамента Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Белкис Вилле в интервью RT рассказала о бедственном положении жителей иракского Мосула.

«До сих пор сотни тысяч мирных жителей находятся в западной части Мосула под контролем ИГ. Эти люди имеют крайне ограниченный доступ к еде, чистой питьевой воде, медикаментам»,— сообщила она.

«Пока бои продолжаются, мы не знаем, как долго люди будут находиться без доступа к этим вещам»,— приводит «РИА Новости» выдержку из интервью представителя HRW. При этом Белкис Вилле отметила, что существуют большие проблемы с тем, чтобы идентифицировать, кто является боевиком ИГ, а кто — мирным жителем, передает islam.az.

Ранее правительство Ирака объявило о начале наступления на Западный Мосул.