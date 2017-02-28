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Эрдоган об освобождении Ракки: Мы не будем больше равнодушными наблюдателями

Турция может принять участие в операции по освобождению от террористической группировки ИГ сирийского города Ракка в случае достижения договоренности с Россией и международной коалицией, возглавляемой США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы закончили освобождение Эль-Баба. Теперь при необходимости по договоренности с коалицией, с Россией нами могут быть предприняты шаги по отношению к Ракке. Наши переговоры с Россией, и с другой стороны – с США, коалицией, очень важны. Мы не будем больше равнодушными наблюдателями, какими очень долго оставались. Если коалиция искренна в желании борьбы с ИГ, давайте и Ракку освободим", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре накануне визита в Пакистан.

По его словам, у Турции нет цели остаться в Сирии. "Они (террористы – ред.) нам угрожают, мы не хотим никаких угроз, мы хотим жить в дружбе с нашими друзьями и братьями-сирийцами", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган вновь заявил, что силы самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, должны покинуть сирийский город Манбидж и отойти на восточный берег реки Евфрат.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.


Опубликовано:28 Февраль, 2017  15:30, ]]>Печать]]>
 
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