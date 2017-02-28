Сирийская армия ведет бои за господствующую высоту близ Пальмиры

Сирийская армия и ее союзные силы ведут ожесточенные бои за высоту Ат-Тар напротив въезда в город Пальмира, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Правительственным войскам и союзникам удалось вернуть контроль над каменоломней и уже подошли вплотную к высоте Ат-Тар, где идут ожесточенные бои",- рассказал собеседник агентства.

В понедельник армия приступила к зачистке горной гряды Хиян. Правительственным войскам удалось выбить террористов из группировки ИГ с высоты 939,5, передает islam.az.

По словам источника, освободив Хиян и Ат-Тар армия сможет взять под контроль стратегический перекресток дороги в Пальмиру и взять под огневой контроль горную гряду, закрывающую город с юга.