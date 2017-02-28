В Германии запрещен союз салафитов "Фуссилет 33", подозреваемый в связях с ИГ

Власти Берлина приняли решение о запрете деятельности мусульманского союза "Фуссилет 33", подозреваемого в связях с ИГ, и о закрытии принадлежащей ему мечети.

Как передает islam.az со ссылкой на dpa, в связи с этим утром во вторник в столице Германии прошел ряд обысков. Были досмотрены 24 объекта, в числе которых - частные квартиры, офисные здания и камеры в тюрьмах. В операции участвовали 450 сотрудников полиции.

По данным dpa, административный суд удовлетворил прошение управления внутренних дел Берлина о закрытии мечети еще 15 февраля. В конце февраля мечеть сама прекратила свою деятельность.

Правоохранительные органы долгое время вели наблюдение за "Фуссилет 33". По данным следствия, мечеть была местом частых встреч проживающих в Германии салафитов, в ней также регулярно бывал террорист Анис Амри, в декабре 2016 года врезавшийся на грузовике в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине.