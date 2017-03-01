СМИ: Турецкая армия создала временную военную базу в Эль-Бабе

Турецкая армия, которая участвует в операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, создала временную военную базу в городе Эль-Баб, освобожденном от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает islam.az со ссылкой на Report, база расположена в стратегически важном месте на одном из холмов в Эль-Бабе. Военный объект предполагается использовать как место для дислокации и мелкого ремонта турецкой бронетехники, сообщил источник издания.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.