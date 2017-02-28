Читатель спрашивает: Верно ли в народе утверждают, что человек обязан прервать намаз, если его позовет кто-то из родителей?

В религиозных источниках встречаются два хадиса по этому поводу. В одном из них отмечается, что человек, которого позовет отец, должен произнести тасбих («субханаллах»), а если позовет мать, то должен ответить. В этом хадисе ничего не говорится о виде намаза. Но вот во втором намазе отмечается, что человек, выполняющий желательный намаз, не имеет права прерывать его, если его позовет отец, а вот матери он обязан ответить. По мнению муджтехидов, человек не имеет права прерывать намаз по чьему-то зову, кто бы он ни был. Однако в чрезвычайных ситуациях прерывать намаз дозволено. И при этом речь не идет о ситуациях, связанных лишь с родителями. Например, если жизнь родителей или кого-то другого находится в опасности и он призывает на помощь, то разрешается прерывать намаз и устранить опасность.

Отметим, что человек, выполняющий желательный намаз, может прерваться, если его позовут родители.