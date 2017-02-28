Режим прекращения огня был нарушен 132 раза

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения с использованием 82-мм и 120-мм минометов, а также крупнокалиберных пулеметов (всего 17 снарядов) за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Вазашен Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гаймаглы, Гушчу Айырым и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении – позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Алибейли Товузского района, с позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении – позиции на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также на безымянных высотах Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.