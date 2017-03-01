Трамп рассказал, как решить проблему беженцев

Президент США Дональд Трамп в первой речи к конгрессу заявил, что единственным верным решением проблемы беженцев является обеспечение им возможности вернуться домой и начать восстановление. Об этом islam.az сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны учиться на ошибках прошлого – мы видели войны и разрушения, которые бушевали по всему миру… Единственное долгосрочное решение для этих гуманитарных бедствий — создать условия, чтобы перемещенные люди могли безопасно возвратиться домой и начать долгий процесс восстановления", — сказал Трамп.

Первое выступление Трампа в конгрессе США прошло в ночь на среду по московскому времени.

Во вторник глава командования США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел сообщил, что "безопасные зоны" могут быть созданы в районах Сирии, где уже предпринимаются меры по стабилизации и оказывается гуманитарная помощь.