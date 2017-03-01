Эрдоган: «Мы должны обсуждать оккупантскую политику Армении на всех заседаниях»

«Мы должны обсуждать оккупантскую политику Армении на всех заседаниях».

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, об этом во время своего выступления на 13-ом Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции сказал, что насколько бы ОЭС не являлась экономической структурой, основные рамки ее деятельности охватывают политику: «При предпринятии каких-либо шагов отложить в сторону политику невозможно. Во многих странах имеются проблемы. В Азербайджане существует проблема Нагорного Карабаха. Продолжающиеся на протяжении более 20 лет переговоры не дали никаких результатов. Мы должны принимать решительные меры как в рамках ОИС, так и в рамках ОЭС, должны обсуждать оккупантскую политику Армении на всех заседаниях».