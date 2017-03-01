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Бои в Донбассе: украинская армия несет потери

За минувшие сутки, 28 февраля, подразделения донецких сепаратистов 117 раз обстреляли позиции украинских военных. Два бойца погибли, еще один травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО, пишет «Корреспондент».

Так, на мариупольском направлении обстреливали Водяное из артиллерии калибра 122 мм, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяное – из минометов, Красногоровку, Талаковку, Павлополь, Гнутово – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, Марьинку обстреливали из БМП.

На донецком направлении обстреливали из танков шахту Бутовка, Верхнеторецкое и Новгородское, из артиллерии калибра 152 мм – Луганское и Троицкое, из минометов калибра 120 мм и 80 мм – Пески, Зайцево, Троицкое, Новолуганское, Камянку, Авдеевку, Опытное, Новотошковское и Луганское, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Верхнеторецкое, Невельское, Богдановку, Авдеевку и Луганское, из вооружения БМП – Луганское.

На луганском направлении под огонь из артиллерии калибра 152 мм попало Крымское, Попасную, Ореховое, Новозвановку, Новоалександровку и Крымское обстреляли из минометов, Станицу Луганскую и Новоалександровку – из стрелкового оружия, Новозвановку – из БМП и БТР.


Опубликовано:1 Март, 2017  12:15, ]]>Печать]]>
 
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