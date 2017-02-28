Лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам - СМИ

Ряд сокрушительных поражений, которые потерпела террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) на различных направлениях, по всей видимости вынудили главарей организации, всегда пытавшихся выглядеть этакими бравыми рыцарями, признать неопровержимые факты. По утверждению некоторых СМИ, главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение "Исламского государства" в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака", - сообщил телеканалу Alsumaria источник в провинции Найнава.

Телеканал отмечает, что в речи также содержится призыв к террористам отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии".

СМИ сообщают, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГ спасаются бегством из города.

Насколько верна эта информация, покажет время. Напомним, что порою в СМИ появляется довольно противоречивая информация, связанная с ИГ. И зачастую сами террористы заинтересованы в подобного рода дезинформациях, чтобы скрыть свои истинные намерения и местонахождения, сбить противника с толку.