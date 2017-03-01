ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Со дня Ходжалинской трагедии прошло 25 лет Со дня Ходжалинской трагедии прошло 25 лет
Американцы все еще ставят на курдов Американцы все еще ставят на курдов
Операция СГБ: За шпионаж задержаны двое граждан Азербайджана Операция СГБ: За шпионаж задержаны двое граждан Азербайджана
ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков
В Германии запрещен союз салафитов В Германии запрещен союз салафитов "Фуссилет 33", подозреваемый в связях с ИГ

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Мар.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Новости по стране

Минобороны: Маневрирующая бронетехника врага была незамедлительно уничтожена

"Наши войска имеют право использовать находящееся в их распоряжении самое современное оружие вдоль всей линии фронта и в состоянии предотвратить любые действия противника".

Об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Report о распространенной в армянских СМИ информации о том, что Вооруженные силы Азербайджана использовали управляемую противотанковую ракету типа SPIKE против армянских вооруженных формирований в Ходжавендском направлении.

"28 февраля подразделения Вооруженных сил Армении попытались выдвинуть бронетехнику на передовую линию в целях укрепления своих позиций. Маневрирующая бронетехника врага была своевременно обнаружена и незамедлительно уничтожена нашими подразделениями.

Противник намеренно скрывает свои исчисляемые десятками потери за последние дни, так как большинство из них являются иностранными наемниками армянского происхождения".


Опубликовано:1 Март, 2017  13:44, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
1 Март, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 132 раза
28 Февраль, 2017
Раненый в результате вражеской провокации азербайджанский солдат стал шехидом
28 Февраль, 2017
Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"
28 Февраль, 2017
Минобороны распространило информацию о текущей ситуации на фронте
27 Февраль, 2017
Минобороны: Тела погибших военнослужащих эвакуированы с поля боя

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
1 Март, 2017
Иракские войска взяли под контроль еще один район на западе Мосула
1 Март, 2017

Баку превращает Азербайджан в суннитскую страну? Утверждение
1 Март, 2017

Минобороны: Маневрирующая бронетехника врага была незамедлительно уничтожена
1 Март, 2017

СМИ: Лидер группировки ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
1 Март, 2017

Бои в Донбассе: украинская армия несет потери
1 Март, 2017

Эрдоган: «Мы должны обсуждать оккупантскую политику Армении на всех заседаниях»
1 Март, 2017
Трамп рассказал, как решить проблему беженцев
1 Март, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 132 раза
1 Март, 2017

Верно ли в народе утверждают, что человек обязан прервать намаз, если его позовет кто-то из родителей? Ислам в вопоросах
1 Март, 2017

СМИ: Турецкая армия создала временную военную базу в Эль-Бабе
1 Март, 2017

Почти 13 тыс. человек бежали из Западного Мосула за два дня
28 Февраль, 2017

В Германии запрещен союз салафитов "Фуссилет 33", подозреваемый в связях с ИГ
28 Февраль, 2017
Сирийская армия ведет бои за господствующую высоту близ Пальмиры
28 Февраль, 2017

Эрдоган об освобождении Ракки: Мы не будем больше равнодушными наблюдателями
28 Февраль, 2017

Зачем Трампу азербайджанский газ? Точка зрения
28 Февраль, 2017

В Афганистане при нападении боевиков погибли более десяти полицейских
28 Февраль, 2017

В Мосуле под контролем ИГ находятся сотни тысяч мирных жителей
28 Февраль, 2017

Раненый в результате вражеской провокации азербайджанский солдат стал шехидом

28 Февраль, 2017
Трамп обвинил Обаму и его команду в организации протестов
28 Февраль, 2017

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"
28 Февраль, 2017

Минобороны распространило информацию о текущей ситуации на фронте
28 Февраль, 2017

Верны ли действия женщин, которые вознамерившись, проходят под минбаром в мечети? Ислам в вопросах
28 Февраль, 2017

Трамп увеличит на $54 млрд. расходы США на оборону
28 Февраль, 2017
Генсек ООН призвал возобновить переговоры по Нагорному Карабаху
27 Февраль, 2017

Опрос: Президента США поддерживает рекордно низкое число американцев
27 Февраль, 2017

Минобороны: Тела погибших военнослужащих эвакуированы с поля боя
27 Февраль, 2017

Армяне пытались получить контроль над стратегической автодорогой - эксперт
27 Февраль, 2017
Cирийские войска ведут бои с террористами ИГ в 5 км от Пальмиры
27 Февраль, 2017
Иран испытал новейшую крылатую ракету на учениях в Индийском океане
27 Февраль, 2017

В России задержан сторонник ИГ, готовивший теракт против правоохранителей
27 Февраль, 2017

Прозрение под дождем: "Выгляжу, как дурак!" Притча
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com