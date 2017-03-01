Минобороны: Маневрирующая бронетехника врага была незамедлительно уничтожена

"Наши войска имеют право использовать находящееся в их распоряжении самое современное оружие вдоль всей линии фронта и в состоянии предотвратить любые действия противника".

Об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Report о распространенной в армянских СМИ информации о том, что Вооруженные силы Азербайджана использовали управляемую противотанковую ракету типа SPIKE против армянских вооруженных формирований в Ходжавендском направлении.

"28 февраля подразделения Вооруженных сил Армении попытались выдвинуть бронетехнику на передовую линию в целях укрепления своих позиций. Маневрирующая бронетехника врага была своевременно обнаружена и незамедлительно уничтожена нашими подразделениями.

Противник намеренно скрывает свои исчисляемые десятками потери за последние дни, так как большинство из них являются иностранными наемниками армянского происхождения".