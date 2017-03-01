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Баку превращает Азербайджан в суннитскую страну?

В последние дни в Интернет пространстве широко обсуждается статья Али Аббасова, опубликованная на портале «OnKavkaz». Хоть islam.az и не согласен со многими утверждениями (об этом будет подробно рассказано в отдельной статье), но, учитывая вызванный резонанс, мы все же решили познакомить наших читателей с данной статьей.

Вернется ли считающийся шиитским Азербайджан в лоно суннитского ислама? Некоторые эксперты заявляют, что именно эту цель и преследует современное руководство Азербайджана.

На днях в сети завязалась любопытная дискуссия относительно того, что формально считающийся «шиитской страной» Азербайджан пытается переметнуться в конфронтационный с шиитами стан суннитских стран.

Исторически так сложилось, что земли современного Азербайджана, как и соседнего Ирана были населены суннитами. И дали исламскому миру большое количество суннитских ученых и мыслителей.

Однако пришедшая к власти в Иране тюркоязычная династия Сефевидов в ходе своего противостояния с суннитским Османским султанатом избрала своей государственной религией именно шиизм. И начала огнем и мечом насаждать его по всему Ирану и окрестным землям.

В итоге, земли современного Азербайджана, кавказское и тюркское население которых следовало шафиитскому мазхабу, были превращены в оплот шиизма. В итоге сегодня Азербайджан считается шиитской страной. Хотя шиитов в современном Азербайджане – 60% - это сами азербайджнацы, талыши и таты.

Баку возвращает Азербайджан к суннизму, чтобы уйти от Ирана и встать в ряд с Анкарой и Астаной

Оставшиеся 40% мусульман – это сунниты, к которым относятся часть азербайджанцев, лезгины, аварцы, рутулы и цахуры. Тем не менее, по логике, в силу религиозного расклада Азербайджан должен был бы более тяготеть к Ирану - локомотиву шиитского мира.

По крайней мере, так хотели бы в Ереване. Поскольку для Армении – Иран ближайший союзник. Однако, для современного руководства Азербайджана Иран является и основным конкурентом, пытающимся насадить шиитскую теократию в Азербайджане, и основным пугалом демократического западного мира, как теократический режим.

Тем более, что в результате советской атеистической политики население Азербайджана во многом утратило свою религиозность и практически полностью утратило культурные и социальные связи с соседним Ираном. Несмотря на то, что в Иране проживает около 30 миллионов весьма религиозных азербайджанцев.

Правящей в Азербайджане семье Алиевых, которая очень стремится продемонстрировать современному миру свою прозападность, светскость и цивилизованность, очень не хочется оказываться в одной компании с шиитским теократическим Ираном, которого и США, и Израиль считают оплотом зла.

Для семьи Алиевых гораздо важнее, чтобы Азербайджан оказался в одном ряду с такими прогрессивными тюркскими государствами, как Турция и Казахстан, которые являются локомотивом суннитского мира. Поскольку для сегодняшней азербайджанской элиты тюркский национализм гораздо важнее шиитской солидарности с Ираном.

С приходом к власти в Турции исламской партии «Справедливость и развитие» во главе с Эрдоганом, помимо взаимного притяжения обществ Турции и Азербайджана на национально-языковой основе, начали усиленно зондироваться и возможности культурно-религиозного сращивания народов двух стран.

Кстати, отчасти тому и служили внедренные в Азербайджане структуры и религиозные школы проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым на начальной стадии у Эрдогана был скреплен обоюдный союз. Несмотря на разрыв Эрдогана с Гюленом, общий курс Баку на сближение с Анкарой, как лидером суннитского и тюркского мира сохранился.

Оттого, как пишут аналитики, правящая в Азербайджане элита стремится максимально в сжатые сроки изменить имидж страны, переформатировать религиозный шиитско-суннитский расклад в стране, чтобы поставить Азербайджан в один ряд с прогрессивными суннитскими Турцией и Казахстаном.

Кроме того, Ильхаму Алиеву хотелось бы максимально отдалиться от раздражающего США и Израиль Ирана, и стать частью большого суннитского мира с такими нефтяными странами, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, которые являются ближайшими союзниками западного мира.

Со слов аналитиков, на подобные размышления наводят, «с одной стороны, внешнеполитические шаги азербайджанского руководства, с другой - предпринимаемые жесткие меры по отношению к проживающим в республике шиитским религиозным общинам и верующим».

«В контексте нагнетаемой конфронтации с Ираном в Азербайджане начинается самая настоящая травля некоторых шиитских религиозных общин и их лидеров, обвиняемых властями в связях с иранским теократическим режимом и спецслужбами.

Давление по отношению к убежденным адептам этого религиозного течения в Азербайджане началось еще с конца девяностых, однако сейчас оно приобретает наиболее выраженный репрессивный характер.

Свидетельством тому - нашумевшая «Нардаранская бойня», спровоцированная самими властями и использованная ими же для подавления нарастающего недовольства шиитской уммы внутренней и внешней политикой алиевского клана», - пишут недовольные политикой Баку авторы.

«Нынешняя азербайджанская элита стремится вообще выбить шиизм с пьедестала довлеющего религиозного фактора в обществе, с перспективной экспансии суннитского течения по всей стране.

По сути, это путь к обоюдной идентификации себя как полноценной части суннитского тюркского мира и окончательному выходу из иранской цивилизационной орбиты», - делают заключение авторы подобных прогнозов.

Тем более, что основными носителями шиитской религиозности в современном Азербайджане являются отнюдь не сами азербайджанцы, а ираноязычные талыши и таты. Которые, согласно логике Баку, не вписываются в концепцию тюркского Азербайджана и являются агентами влияния теократического Ирана.

Именно поэтому, еще отец Ильхама Алиева – Гейдар Алиев хотел отправить в отставку шиитского руководителя Управления мусульман Азербайджана Аллахшукюра Пашазаде, являющегося талышом по происхождению. И заменить Управление мусульман безликим управлением по делам религии в структуре правительства.

Причем в истории существует пример того, как страна с утвердившимся шиизмом страна была возвращена в лоно суннизма. Это пример Египта, которым управляла шиитская династия Фатимидов. Однако новый правитель Египта Салахуддин Айуби вернул страну в лоно суннитского ислама.


Опубликовано:1 Март, 2017  14:50, ]]>Печать]]>
 
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