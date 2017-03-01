Иракские войска взяли под контроль еще один район на западе Мосула

Иракская армия заняла в среду район Вади-аль-Хаджар в западной части второго по величине города страны Мосула, сообщает Iraqi News.

Как передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс", таким образом, Вооруженные силы Ирака добились очередного успеха в операции по очистке Мосула от боевиков террористической группировки ИГ.

Иракские войска при поддержке курдских ополченцев взяли под контроль восточную часть Мосула на левом берегу реки Тигр в январе, спустя сто дней после начала наступления на город в октябре прошлого года, отмечает курдское информационное агентство "Рудау".

Более недели назад правительственная армия начала операцию по освобождению от ИГ правобережной части города. К настоящему времени правительственные войска контролируют три района западного Мосула, являющего главным оплотом ИГ в Ираке.