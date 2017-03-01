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Новости » Точка зрения

Краткий ответ на утверждение о «насаждении» суннизма в Азербайджане

Как мы уже сообщали, в статье, опубликованной на портале “OnKavkaz”, а затем растиражированной многими СМИ, утверждалось, что  руководство Азербайджана намерено отказаться от традиционного шиизма и направить страну по пути суннизма. А целью будто является отдаление от шиитского Ирана и сближение с суннитской Турцией и Казахстаном. В статье очень много моментов, не отражающих истину, а иногда находит место и откровенная ложь. Мы не намерены заострять внимание на всех этих нюансах. Но некоторые аспекты невозможно обойти стороной.

Во-первых, создается такое впечатление, что автор вовсе не информирован по теме, о которой вещает. Религиозные взгляды людей – не предмет для игр, и поменять указом верования человека дело практически невозможное. Не углубляясь в исторический экскурс, приведем примеры наших дней. Вторгшись в Сирию и Ирак, ИГИЛ намеревался бороться с шиитами и нусейритами. Но даже такая реальная опасность как террористы ИГИЛ не смогли заставить людей отказаться от своих религиозных взглядов. Наоборот, шииты объединились с суннитами, в свою очередь сунниты объединились с нусейритами, и создали коалицию против ИГИЛ. То есть, по чьему-то указанию или же политическими ходами невозможно вмиг поменять какую-то веру (будь это суннизм или же шиизм), уходящую корнями в столетия. В особенности в нынешнее время. Если это и не понимает автор рассматриваемой статьи, то, несомненно, здравомыслящим это ясно как день. И всерьез поверить, что подобная авантюра когда-то может иметь место, является, мягко говоря, проявлением политической близорукости.

Второй момент. Какому суннизму повернется лицом Азербайджан? Я шиит, считающий суннитов братьями. Однако необходимо вещи называть своими именами. Давайте окинем взглядом провинции страны и оценим состояние суннитских общин. Если быть беспристрастным, то следует признать: практически во всех уголках страны традиционный суннизм терпит сокрушительное поражение от течения, именуемого салафизмом. Примеров же тому предостаточно: Джума мечеть в Шемахы, мечеть в Карачухуре, мечеть Иляхиййат, Шеки, Хачмаз, и даже Кюрдамир. Традиционный суннизм не может устоять перед идеологическим натиском салафитов, теряет своих последователей. И даже мечети и медресе, находящиеся под патронажем Турции, бессильны в этом противостоянии, и уступают.

У меня нет проблем и с умеренным салафизмом, впрочем думаю, как и у многих моих собратьев по вере. Но вышеуказанная тенденция имеет ведь и продолжение: умеренный салафизм, к сожалению, проигрывает радикальному ваххабизму, проигрывает психологии «Аль-Каиды» и ИГИЛ. Также умеренные салафиты уступают перед идеологическим напором радикалов. Именно это и является причиной того, что мы имеем на сегодняшний день в Азербайджане: масса людей, которые жаждут развернуть «джихад» в своей стране, или же отправиться в «горячие точки» и воевать за «чистый Ислам».

Так вот: какой же здравомыслящий человек в подобной ситуации пойдет галопом на традиционный шиизм, стремясь развернуть страну лицом к суннизму? И даже если принять этот утопический вариант за возможный сценарий развития, мы вынуждены будем признать: в таком случае не избежать появления на этих землях группировок, схожих с ИГИЛ. А ИГИЛ и подобные радикальные группировки, сколько бы они не ратовали за борьбу с шиитами, «рафидитами», на самом деле первой целью всегда ставили захват власти и массовые казни представителей государственных структур. Мы это наблюдали и в Сирии, и в Ираке. И поэтому, человек, которому не поставлен диагноз «невменяемый», никогда не пойдет на подобную авантюру.

А те силы, которые хотят помочь суннизму, должны направить свои стремления в сторону традиционного суннизма. Они должны помочь ему реабилитироваться за столь разгромную серию поражений. К сожалению, процессы на Ближнем Востоке привели к стремительному развитию радикальных группировок  не только у нас, но и в традиционных суннитских странах. А бороться с этим следует не такими абсурдными методами, как «упразднением» какого-то конкретного мазхаба, а устранением межмазхабного противостояния. Там, где мазхабы мирно уживаются, нет места радикализму.

Думаю, что по данному вопросу власти Азербайджана довольно четко высказались: объявление 2017-го года «Годом исламской солидарности», восстановление за государственный счет таких памятников наследия рода Пророка как мечеть «Бибихейбат», Имамзаде в Гяндже доказывают, что утверждения в рассматриваемой статье не что иное, как чьи-то утопичные мечты или же стремление зондировать почву для будущих противостояний. Считаю, что данная статья является одной из составляющих множественных попыток недоброжелателей, направленных на дестабилизацию обстановки в Азербайджане. Целью является создание среди верующих недовольства, направить их на путь провокаций, а в итоге привести все это к межмазхабному противостоянию.

Но во всяком случае на подобные провокации следует реагировать обдуманно, и мы призываем к этому всех, в том числе и ответственных лиц. К сожалению, иногда мы становимся свидетелями необдуманных шагов чиновников, что в конечном итоге расценивается как позиция государства в целом. И не стоит далеко ходить за примерами. Разрушенный два дня назад в результате безответственности какого-то чиновника памятник поэту Микаилу Мушфигу, разве не был представлен как акт вандализма всего правительства? И это несмотря на то, что практически все государственные структуры осудили сие явление.

Что же касается утверждения относительно намерения Азербайджана заменить традиционный шиизм на суннизм ради сближения с Казахстаном и Турцией, то следует отметить, что наша страна имеет очень хорошие отношения не только с этими двумя государствами, но и со всеми тюркоязычными странами. Также долгие годы Азербайджан плодотворно сотрудничает с большинством стран – членов ОИС, и в этом сотрудничестве мазхабная принадлежность никогда не играла какой то роли.


Опубликовано:2 Март, 2017  06:23, ]]>Печать]]>
 
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