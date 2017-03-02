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Сирийская армия вошла в Пальмиру

Сирийская армия совместно с союзниками вошла в город Пальмира, оттеснив войска террористической организации ИГИЛ.

Как передает islam.az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Правительственные силы вошли в район на западе города.

Террористы ИГИЛ захватили Пальмиру в мае 2015 года и начали разрушать исторические памятники, находящиеся в городе. В марте 2016 года Пальмиру отбили у террористов, однако в декабре они вернули себе контроль над городом.


Опубликовано:2 Март, 2017  06:35, ]]>Печать]]>
 
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