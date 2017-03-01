Читатель спрашивает: Имеет ли право супруга отказать подвыпившему мужу в половой близости? И если такой половой акт произойдет, согрешит ли женщина?

С точки зрения шариата женщина обязана удовлетворять половые желания своего мужа, и не имеет права отказывать ему. Однако нельзя забывать, что если в таком состоянии зачать ребенка, будущая судьба ребенка может быть вестма плачевной. Он может родиться как с физическими, так и с умственными недостатками. Кроме того, в будущем у него могут проявляться нравственные проблемы. Поэтому супруги должны быть внимательны к таким вопросам. Женщина должна постараться найти выход из создавшейся ситуации. Будет лучше, если она по доброму, не попирая права супруга, попытается уклониться от полового акта, или же хотя бы воспрепятствует зачатию ребенка. Если же половой акт произойдет и женщина забеременит, она не считается согрешившей.