Армяне нарушили режим прекращения огня 144 раза

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов , 60-мм и 82-мм минометов, а также гранатометов (всего 80 снарядов) за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 144 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван Ноемберянского района, в селе Вазашен Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гушчу Айырым и Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района Армении – позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Агбулаг, Алибейли Товузского района, с позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении – позиции на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы, Марзили, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.