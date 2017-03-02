В Ходжавенде уничтожен штаб опорного пункта врага

1 марта вечером ВС Азербайджана в Ходжавендском направлении нанесли ответный огневой удар по штабу, сооруженных в инженерно-саперном плане и укрепленных огневыми средствами опорных пунктов вооруженных сил Армении.

Как сообщили в Министретсве обороны, несмотря на уничтожение военно-транспортных средств и личного состава противника, находящегося перед зданием штаба, которое ясно просматривается на видеозаписи, армянская сторона вновь упорно пытается скрыть десятки своих потерь.

Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта.