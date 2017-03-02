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Трамп может разрешить Пентагону проводить операции против ИГ без своего одобрения

Белый дом рассматривает возможность расширения полномочий Пентагона, чтобы он мог проводить операции против таких террористических группировок, как ИГ, без предварительного одобрения президента США.

Об этом сообщило в среду сетевое издание The Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации.

По их словам, Дональд Трамп готов пойти на такой шаг для усиления борьбы с исламским экстремизмом. Президент уже дал понять, что хочет наделить министра обороны Джеймса Мэттиса полномочиями для проведения контртеррористических операций в условиях жестких временных ограничений. Таким образом, подчеркивают в администрации, Трамп намерен отказаться от наследия своего предшественника Барака Обамы, который мог потратить несколько дней на изучение тех или иных военных планов, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

Американские военачальники уже наделены подобными правами в зонах боевых действий за рубежом, в том числе в Афганистане, Ираке и Сирии, где войска США продолжают широкомасштабные операции против террористов. Однако для осуществления таких действий в других регионах, например, в Йемене, Ливии и Сомали, необходимо одобрение Белого дома. Речь идет о нанесении авиаударов, в том числе беспилотными летательными аппаратами, а также о действиях спецназа.

The Daily Beast утверждает, что, готовя такое решение, Белый дом стремится переложить ответственность за последствия этих действий на военное командование США. Издание напоминает о гибели американского военнослужащего в ходе недавней спецоперации в Йемене, которая была санкционирована Трампом. Она была подготовлена еще при Обаме, но проводилась после 20 января, когда в Вашингтоне произошла смена власти.


Опубликовано:2 Март, 2017  16:53, ]]>Печать]]>
 
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