Ликвидирован «второй человек» в «Аль-Каиде»

Террористическая группировка «Аль-Каида» подтвердила, что международная коалиция во главе с США ликвидировала одного из ее лидеров в Сирии. Как передает islam.az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Чиновник из американской разведки ранее сообщил агентству, что в результате атаки беспилотника был убит Абу аль-Хайр аль-Масри.

По данным сотрудника американского ведомства, вечером 26 февраля на северо-западе Сирии дрон ЦРУ выстрелил ракетой в машину, в которой находился аль-Масри.

Террорист был «вторым человеком» в «Аль-Каиде» после лидера группировки Аймана аль-Завахири.

В январе сообщалось, что в Йемене с помощью дронов были ликвидированы два подозреваемых в связях с «Аль-Каидой».