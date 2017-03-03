На Нобелевскую премию мира выдвинуто 318 кандидатов

Триста восемнадцать кандидатов были выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира за 2017 год, которая будет присуждена в начале октября. Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг вечером сообщил Норвежский нобелевский институт.

Среди претендентов на самую престижную из наград, носящих имя выдающегося шведского химика Альфреда Нобеля (1833-1896), 215 физических лиц и 103 организации. Больше номинантов на премию мира было лишь в 2016 году - 376.

Процесс выбора лауреата займет ближайшие семь месяцев.