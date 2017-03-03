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Трамп пообещал снова начать выигрывать войны для США

Расширение оборонных расходов позволит армии США вновь начать выигрывать войны. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе выступления перед моряками в штате Вирджиния. Как передает islam.az со ссылкой на РБК, об этом сообщает CBS News.

Президент США выступал на борту авианосца Gerald Ford, пока еще не введенного в состав американского флота. Его стоимость строительства в целом составила $13 млрд

Глава государства в своем обращении к морякам рассказал, что попросил конгресс поддержать увеличение оборонных расходов на $54 млрд. Трамп отметил, что за счет отказа от сокращения расходов на оборону Вашингтон планирует сделать более легким военное планирование. Он подчеркнул, что это поможет предоставить армии «самую лучшую технику в мире: самолеты, корабли и все прочее».

«Мы дадим вам все инструменты, чтобы предотвратить войну и, если необходимо, вести войну и делать только одно — знаете, что? Побеждать. Мы собираемся вновь начать выигрывать войны», — заявил Трамп.


Опубликовано:3 Март, 2017  07:04, ]]>Печать]]>
 
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