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Новости » Ислам в вопросах

Если ветка дерева соседа склонилась во двор другого соседа, то имеет ли право тот использовать растущие на нем фрукты?

Читатель спрашивает: Если ветка дерева соседа склонилась во двор другого соседа, то имеет ли право тот использовать растущие на нем фрукты?

Согласно нашей религии, любое использование имущества без согласия его владельца считается харамом и незаконно присвоенным. Дерево, растущее во дворе соседа, также считается его имуществом, и право пользования этим деревом принадлежит владельцу. Если ветка дерева склонилась во двор соседа, тот не имеет права срывать с него плоды без разрешения владельца. Даже если плоды упадут на его территорию, он обязан вернуть их. Чтобы использовать плоды этого дерева, он должен получить разрешение соседа. Отметим, что если человек будет уверен, что сосед не воспротивиться использованию плодов его дерева, и разрешит это, то просить специального разрешения не требуется. Но во всяком случае, будет лучше, сказать ему об этом.


Опубликовано:3 Март, 2017  11:39, ]]>Печать]]>
 
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