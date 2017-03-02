Около 900 граждан Азербайджана влились в ряды террористов - СГБ

«Около 900 граждан Азербайджана под влиянием радикальных организаций присоединились к террористам в Сирии и Ираке».

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, об этом во время своего выступления на конференции «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом» заявил начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

Он сказал, что большинство из них были убиты во время боев.

М.Гулиев отметил, что 84 из этих лиц были привлечены к уголовной ответственности, за последний год 54 человека были лишены гражданства Азербайджанской Республики.