Террорист-смертник подорвал три бензовоза в Нигерии

Террорист-смертник подорвал три бензовоза на северо-востоке Нигерии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в пятницу в городе Майдугури. По словам представителя местного агентства по чрезвычайным ситуациям Абдулкадира Ибрагима, один из смертников привел в действие взрывное устройство рядом с бензовозом, при этом загорелись еще два бензовоза и погибли еще два террориста. По последним данным, никто из мирных жителей не пострадал, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

По мнению местных властей, за атакой стоят боевики радикальной группировки "Боко Харам".