В Сирии тяжело ранен российский генерал

В боях за сирийскую Пальмиру получил тяжелое ранение генерал российской армии.

Как сообщает islam.az со ссылкой на «fontanka.ru» начальник управления боевой подготовки Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин подорвался на мине под Пальмирой. В результате он потерял обе ноги и глаз.

По данным издания, Милюхин получил ранение около недели назад и был доставлен в военный госпиталь им. Бурденко в Москве. «Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», — сообщили в 56-м отделении госпиталя.