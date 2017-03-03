В Афганистане за сутки уничтожили около 150 боевиков «Талибан»

Силовики в ходе боевых действий в различных провинциях Афганистана за сутки ликвидировали 149 боевиков радикального движения «Талибан».

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Афганистана. По информации Минобороны, в ходе военных операций, которые проводились в восьми провинциях страны, 73 боевика получили ранения.

Кроме того, в провинциях Лагман и Гильменд силовики ликвидировали трех командиров группировки.

Сообщается, что никто из военных, принимавших участие в операциях, не пострадал.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны десятикратно по сравнению с прошлым годом возросло влияние террористической группировки «Исламское государство».