ООН: В Ираке за последний месяц погибли около 400 мирных жителей

В Ираке в феврале 2017 г. в результате актов насилия, терроризма и столкновений погибли по меньшей мере 392 гражданских лица.

Как передает İslam.az , об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на доклад, подготовленный миссией ООН в Ираке.

Кроме того, еще 613 человек получили ранения.

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш выразил серьезную обеспокоенность гибелью мирных иракцев и осудил убийства гражданского населения боевиками террористической группировки ИГИЛ.