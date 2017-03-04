ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Со дня Ходжалинской трагедии прошло 25 лет Со дня Ходжалинской трагедии прошло 25 лет
Баку превращает Азербайджан в суннитскую страну? Баку превращает Азербайджан в суннитскую страну?
Верно ли в народе утверждают, что человек обязан прервать намаз, если его позовет кто-то из родителей? Верно ли в народе утверждают, что человек обязан прервать намаз, если его позовет кто-то из родителей?
В Афганистане за сутки уничтожили около 150 боевиков «Талибан» В Афганистане за сутки уничтожили около 150 боевиков «Талибан»
Краткий ответ на утверждение о «насаждении» суннизма в Азербайджане Краткий ответ на утверждение о «насаждении» суннизма в Азербайджане

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Мар.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Новости по миру

ООН: В Ираке за последний месяц погибли около 400 мирных жителей

В Ираке в феврале 2017 г. в результате актов насилия, терроризма и столкновений погибли по меньшей мере 392 гражданских лица.

Как передает İslam.az , об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на доклад, подготовленный миссией ООН в Ираке.

Кроме того, еще 613 человек получили ранения.

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш выразил серьезную обеспокоенность гибелью мирных иракцев и осудил убийства гражданского населения боевиками террористической группировки ИГИЛ.


Опубликовано:4 Март, 2017  12:07, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
4 Март, 2017
Де Мистура объявил об окончании четвертого раунда переговоров по Сирии
4 Март, 2017
Турция выдала Киргизии сторонника ИГ
4 Март, 2017
В западной части Афганистана от авиаударов погибли девять мирных жителей
4 Март, 2017
В Египте в ходе перестрелки с полицией ликвидированы четверо террористов
4 Март, 2017
Группа боевиков атаковала нефтяные резервуары на севере Ливии

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
4 Март, 2017

Россия может позволить Азербайджану еще одну эскалацию в Карабахе - теневое ЦРУ
4 Март, 2017

Эрдоган: «Германия выступает пособником терроризма»
4 Март, 2017

Де Мистура объявил об окончании четвертого раунда переговоров по Сирии
4 Март, 2017

Турция выдала Киргизии сторонника ИГ
4 Март, 2017

В западной части Афганистана от авиаударов погибли девять мирных жителей
4 Март, 2017

Во время коллективного намаза имам по ошибке выполнил на 1 рукат больше. Как должен поступить следующий за ним человек во время намаза? Ислам в вопросах
4 Март, 2017

ООН: В Ираке за последний месяц погибли около 400 мирных жителей
4 Март, 2017
В Египте в ходе перестрелки с полицией ликвидированы четверо террористов
4 Март, 2017
Группа боевиков атаковала нефтяные резервуары на севере Ливии
4 Март, 2017

Один из главарей "Аль-Каида" уничтожен в Йемене
4 Март, 2017

ВС Турции за неделю уничтожили 50 террористов
4 Март, 2017
Подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции
3 Март, 2017
В Афганистане за сутки уничтожили около 150 боевиков «Талибан»
3 Март, 2017
В Сирии тяжело ранен российский генерал
3 Март, 2017
Террорист-смертник подорвал три бензовоза в Нигерии
3 Март, 2017
В Ираке вспыхнули столкновения между курдскими формированиями
3 Март, 2017

Тяжелые бои в Донбассе: есть убитые и раненые
3 Март, 2017
Армяне из минометов нарушили режим прекращения огня 265 раз
3 Март, 2017

Около 900 граждан Азербайджана влились в ряды террористов в Сирии и Ираке - Начальник СГБ
3 Март, 2017

Если ветка дерева соседа склонилась во двор другого соседа, то имеет ли право тот использовать растущие на нем фрукты? Ислам в вопросах
3 Март, 2017
Трамп пообещал снова начать выигрывать войны для США
3 Март, 2017
На Нобелевскую премию мира выдвинуто 318 кандидатов
3 Март, 2017
Ликвидирован «второй человек» в «Аль-Каиде»
2 Март, 2017
Трамп может разрешить Пентагону проводить операции против ИГ без своего одобрения
2 Март, 2017
Иракские силовики отразили контратаку боевиков ИГ на западе Мосула
2 Март, 2017

Сегодня годовщина шахады Ее светлости Фатимы (с.а)
2 Март, 2017
В Сирии уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"
2 Март, 2017

В Ходжавенде уничтожен штаб опорного пункта врага Видео
2 Март, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 144 раза
2 Март, 2017

Имеет ли право супруга отказать подвыпившему мужу в половой близости? Ислам в вопросах
2 Март, 2017
США обвинили Россию в ударе по арабской коалиции в Сирии
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com