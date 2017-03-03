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Новости » Ислам в вопросах

Во время коллективного намаза имам по ошибке выполнил на 1 рукат больше. Как должен поступить следующий за ним человек во время намаза?

Читатель спрашивает: Во время коллективного намаза имам по ошибке выполнил на 1 рукат больше. Как должен поступить следующий за ним человек во время намаза?

Во-первых, отметим, что намеренное или ненамеренное увеличение или уменьшение количества рукатов намаза аннулирует этот вид богослужения. Поэтому, если имам-джамаат коллективного намаза выполнит на 1 рукат большое, то и его намаз, и намаз, следующих за ним, недействителен (Следует обратить внимание, совершен ли поясной поклон данного руката. Если совершен, то намаз недействителен, но если рукн не совершен, то достаточно совершить земной поклон исправления ошибки). Если следующий за имамом человек убедится, что тот увеличивает число рукатов, то должен дать знать ему об этом так, чтобы не нарушить намаз. Например, если увидит, что после 4-го руката имам поднимается для 5-го руката, то, произнеся громко «альхамдулиллях», может дать понять, что следует произнести ташаххуд и приветствие. Если имам не услышит его или же не поймет, и продолжит свои действия, то следующий за ним человек должен выполнить свои обязательства, то есть, произнеся ташаххуд и приветствие, завершить намаз.


Опубликовано:4 Март, 2017  12:10, ]]>Печать]]>
 
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