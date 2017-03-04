В западной части Афганистана от авиаударов погибли девять мирных жителей

По меньшей мере девять мирных жителей погибли, 20 пострадали в результате авиаударов в западной части Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на медиков.

Инцидент произошел в округе Бала Булук провинции Фарах в пятницу. Глава санитарного отдела местной больницы Убайдулла сообщил, что погибшими оказались дети, а среди раненых, большая часть которых находится в критическом состоянии, есть женщины.

Заместитель местного губернатора Мохаммад Юнус Расули привел другие данные по погибшим, заявив о четырех жертвах и пяти пострадавших. Однако он не сообщил, кем были осуществлены удары — военно-воздушными силами Афганистана или иностранным контингентом. Агентство в Twitter написало, что удар был осуществлен афганскими военными, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня, когда "Талибан" использовал гражданское население в качестве щита, чтобы защитить себя во время стычек", — заявил Расули, отметив, что силы безопасности в течение трех последних дней осуществляли наступательную операцию в провинции.

Пострадавший в результате обстрела Ахмад Шах сообщил агентству подробности инцидента. "Когда мы доехали до района Джар Ахунд, прилетели два вертолета, мы вывели всех женщин из машины, чтобы показать, что мы гражданские, однако они начали стрелять в нас", — сообщил он.