В Сирии погиб еще один российский военнослужащий

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В Сирии при выполнении боевого задания в составе группы российских войск погиб 23-летний Иван Слышкин. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Похороны Слышкина прошли 2 марта в городе Озерск.
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