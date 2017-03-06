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Британские спецслужбы сообщили о предотвращении 13 терактов с 2013 года

Британские службы безопасности сообщили, что им удалось предотвратить 13 потенциальных террористических атак с середины 2013 года, сообщает в понедельник британская "Би-Би-Си".

"Угроза терактов в Великобритании классифицируется как "серьезная" - это означает, что вероятность нападения весьма вероятна", - заявил представитель лондонской полиции Марк Роули, передает islam.az.

"Мы беспокоимся обо всем, - от нападений с применением ножей или транспортных средств, вплоть до более серьезных атак с использованием огнестрельного оружия", - сказал он в интервью местным СМИ.

Роули добавил, что число людей, покидающих Великобританию, чтобы воевать на стороне исламских террористических группировок, снизилось.


Опубликовано:6 Март, 2017  14:14, ]]>Печать]]>
 
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