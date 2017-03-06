Сирийские войска выбили боевиков ИГ из семи селений к северо-востоку от Алеппо

Правительственные силы Сирии и союзные отряды ополчения отбили у боевиков террористической группировки ИГ семь населённых пунктов к северо-востоку от Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA.

Как отмечает агентство со ссылкой на представителя военного командования САР, среди освобождённых от боевиков селений Самия, Хирбет-Ашини, Субхат Сальма, Таббара-Кильш, Умм-Маяла, Абу-Ханая и Рас-Дували, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

В результате успешной спецоперации были уничтожены несколько десятков наёмников, в том числе иностранного происхождения.

Ранее стало известно, что армия САР с 1 января освободила от ИГ 99 населённых пунктов.