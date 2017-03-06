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Либерман: Аннексия Израилем палестинских территорий вызовет немедленный кризис в отношениях с США

Аннексия Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан вызовет немедленный кризис в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман на заседании комиссии Кнессета (парламента Израиля) по иностранным делам и обороне.

"Мы получили прямое указание: распространение израильского суверенитета (на Западный берег) будет означать немедленный кризис в отношениях с новой администрацией (США)", - сказал Либерман, чьи высказывания привела газета Haaretz.

По словам министра, израильская правительственная коалиция "должна однозначно заявить, что у нее нет намерений распространить израильский суверенитет" на Западный берег реки Иордан, считает министр обороны.

Haarez отмечает, что высказывания Либермана стали ответом на призывы ряда депутатов Кнессета, включая депутата от партии "Ликуд" (партия премьера Биньямина Нетаньяху. - прим. корр.) Мики Зохара, аннексировать Западный берег реки Иордан без предоставления палестинцам права голоса. "Мне звонят со всего мира и спрашивают, является ли это позицией коалиции", - рассказал министр обороны.

Либерман отметил, что его позиция состоит в том, что Израилю "необходимо отделиться от палестинцев, а не интегрироваться" с ними.

"Решение аннексировать Западный берег означало бы интеграцию 2,7 млн палестинцев в израильское общество, - продолжил министр. - В соответствии с израильским законодательством (палестинцам) придется дать статус хотя бы постоянных жителей". Это приведет "с первого же дня к выплате 20 млрд шекелей ($5,4 млрд) в качестве пособий по безработице и уходу за новорожденными", а также к резкому росту бюджетов "министерств внутренних дел, строительства и других ведомств, которым придется ехать туда работать", предупредил Либерман.


Опубликовано:6 Март, 2017  16:12, ]]>Печать]]>
 
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