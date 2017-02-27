Человек твёрдо сказал:
— Что такое и кто такой этот Бог? Его нет вообще! Его просто придумали сильные для слабых, чтобы они подчинялись сильным мира сего безропотно!
Ночью он вышел на обрывистый берег моря и закричал во всю силу своих лёгких:
— Бог! Тебя нет! Ты слышишь? Тебя нет вообще!
— Слышу, слышу, — раздался вдруг голос в ответ, то ли с неба, то ли...А может ему послышалось?
— Я не верю в тебя! — менее уверенно прокричал человек.
— Да-да, мой дорогой. Я тебя хорошо слышу, можешь не кричать, - опять вроде донеслось откуда-то. "Схожу с ума?" подумал человек.
Выглянувшая из-за тучки луна осветила всё вокруг своим ярким холодным светом. Бога нигде не было видно.
— Ну, если ты есть, то покажись мне! — совсем негромко произнёс человек, весь уже дрожа от страха.
Внезапно сильный порыв ветра сбросил человека с обрыва вниз, на камни. Очнувшись, человек поднялся с камней живой и невредимый. «Слава Богу, кажется, я уцелел!»
— Вот видишь, как мало надо, чтобы ты восславил меня, — раздался голос внутри человека.
Бога по-прежнему нигде не было видно. Но человек решил более не искушать судьбу...