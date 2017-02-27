Человек твёрдо сказал:

— Что такое и кто такой этот Бог? Его нет вообще! Его просто придумали сильные для слабых, чтобы они подчинялись сильным мира сего безропотно!

Ночью он вышел на обрывистый берег моря и закричал во всю силу своих лёгких:

— Бог! Тебя нет! Ты слышишь? Тебя нет вообще!

— Слышу, слышу, — раздался вдруг голос в ответ, то ли с неба, то ли...А может ему послышалось?

— Я не верю в тебя! — менее уверенно прокричал человек.

— Да-да, мой дорогой. Я тебя хорошо слышу, можешь не кричать, - опять вроде донеслось откуда-то. "Схожу с ума?" подумал человек.

Выглянувшая из-за тучки луна осветила всё вокруг своим ярким холодным светом. Бога нигде не было видно.

— Ну, если ты есть, то покажись мне! — совсем негромко произнёс человек, весь уже дрожа от страха.

Внезапно сильный порыв ветра сбросил человека с обрыва вниз, на камни. Очнувшись, человек поднялся с камней живой и невредимый. «Слава Богу, кажется, я уцелел!»

— Вот видишь, как мало надо, чтобы ты восславил меня, — раздался голос внутри человека.

Бога по-прежнему нигде не было видно. Но человек решил более не искушать судьбу...