В Азербайджане отмечают “Йел чершенбеси”

Сегодня третий вторник Новруза – «Йел Чершенбеси» («Вторник ветра»).

B день «Йел Чершенбеси» теплые ветра предвещают приход весны.

Этот день называют также «Кюляк ойадан чершенбе» («Вторник пробуждения ветра»), «Кюлякли чершенбе» («Ветреный вторник»). Согласно поверьям, пробуждающийся в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь.

В день «Йел Чершенбеси» женщины готовятся к последнему предпразднечному вторнику. Очищается домашняя утварь, выбиваются ковры и паласы, проветриваются постельные принадлежности. Женщины шьют новую одежду для детей. Молодые девушки очищают орехи от скорлупы и готовятся к выпеканию праздничных сладостей. В этот день на выросшее сямяни завязывают красную ленту. В день «Йел Чершенбеси» разжигают костры, готовят молочный плов. На стол ставят в основном сухофрукты и сладости из зерновых растений.