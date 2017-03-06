Читатель спрашивает: Одинаковы ли по значению слова «муджтахид» и «марджеи-таглид»?

Муджтахид – это человек, который способен обосновывать религиозные указания, основываясь на источниках. Человек может достичь этой степени, как во всех разделах шариата, так и по конкретным темам. Достигнутый подобным образом результат является для него самого достаточным аргументом. Если полученный результат устроит кого-то другого, то он также может следовать данным указаниям. Муджтахиды, указаниям которых следуют люди, не достигшие иджтихада, называются «марджеи-таглид», то есть лицо, к которому обращаются для таклида (следования). Не каждый муджтахид является марджеи-таглидом, но вот какждый марджеи-таглид – муджтахид.