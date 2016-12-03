На севере Синая египетские военные уничтожили 11 экстремистов

Египетская армия в ходе рейдов в понедельник уничтожила 11 членов террористической группировки на севере Синайского полуострова.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель армии.

По данным представителя вооруженных сил, военным также удалось арестовать десятки радикалов и подозреваемых в нападениях на силовиков.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки.