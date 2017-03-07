Иракские войска заняли ряд госучреждений в Западном Мосуле, убиты 135 боевиков

Формирования правительственных сил Ирака выбили боевиков группировки "Исламское государство" из ряда госучреждений на западе города Мосул.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, ликвидированы 135 террористов, уничтожены 24 заминированных транспортных средства, 156 взрывных устройств и мин.

Кампания по освобождению второго по величине города страны и иракской "столицы" ИГ началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля дан старт наступлению на Западный Мосул.