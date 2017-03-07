В ООН раскритиковали новый указ Трампа об иммиграции

Верховный комиссар ООН по правам беженцев Филиппо Гранди обеспокоен новым указом президента США Дональда Трампа относительно переселения беженцев.

Как передает islam.az со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает центр новостей Всемирной организации.

"Беженцы - это обычные люди, которые вынуждены спасаться от войн и преследований. Они отчаянно нуждаются в защите и помощи", - приводит слова Гранди центр новостей ООН.

По его словам, новое решение американского президента, даже временное, только усугубит страдания тех, кого оно касается.

Он отметил, что США всегда были примером для других, помогая беженцам в других странах и принимая у себя тех, кто ищет безопасности. Сегодня, когда потоки вынужденных переселенцев достигли рекордных уровней, такой пример гуманизма нужен, как никогда ранее, подчеркнул Гранди.

Ранее стало известно, что Трамп приостановил на 120 дней прием беженцев и поручил своей администрации за этот срок пересмотреть процедуру предоставления статуса беженца в Соединенных Штатах.