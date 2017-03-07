Трамп обвинил Обаму в слабости из-за усиления России

Дональд Трамп в очередной раз упрекнул Барака Обаму в том, что тот, будучи на посту президента США, был слабым в отношениях с Россией.

Как сообщает islam.az, об этом Дональд Трамп написал на своей странице в «Twitter»:

«За восемь лет Россия «проехалась» по президенту Обаме, становилась все сильнее и сильнее, захватила Крым и нарастила количество ракет. Слабак!»

Отметим, что Дональд Трамп и прежде обвинял своего предшественника в мягкости в отношении России. «Россия присоединила Крым, пока работала администрация Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?» — задавался вопросом Дональд Трамп в середине февраля на своей странице в «Twitter».