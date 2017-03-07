Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 124 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 124 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Айгеовит Иджеванского района, в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селах Бала Джафарли, Гаймаглы, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.